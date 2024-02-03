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Keşan'da kredi kartını kaybeden E.D. gün içerisinde kartından alışveriş yapıldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Demirciler Caddesi'nde ikamet eden E.D. isimli şahıs, kredi kartını kaybettiğini ve kartından gün içerisinde küçük miktarlarda toplamda 1.972 TL tutarında alışveriş yapıldığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şahsın kredi kartını kaybettiği yeri ve zamanı tespit etmek için araştırma yapılıyor. Ayrıca, kartın kullanıldığı iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor.

Polis, olayla ilgili olarak şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.