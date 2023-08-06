Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, köylerine yapım çalışmaları başlatılan ilave su kuyularının ve bağlantılarının tamamlandığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Mecidiye Köyü'nde ilave su kuyularının bağlantılarının tamamlandığını kaydeden Köy Muhtarı Gürkan Akça, köyde yıllardır süren su sorunu çözümü noktasında girişimlern devam ettiğini söyledi.

İlave su kuyusu açımı ile Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başta olmak üzere Keşan Özel İdaresi Müdürü Bülent Sorut, İl Genel Meclisi Üyeleri ve tüm ilgili kurumlara, çalışanlarına ve gecesini gündüzüne katan muhtarlık çalışanlarımıza teşekkür eeden Muhtar Akça, "Mecidiye Muhtarlığı olarak olarak birlik ve beraberlik içinde köyümüze hizmet getirilmesi konusunda tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”dedi.