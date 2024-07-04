Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran 2024 günü Yeni Mescit Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Operasyonda metruk binada bulunan Z. C., G. T., C. G. ve V. Ş. isimli 2 erkek ve 2 bayan şahıslar yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 adet şeffaf poşet içerisinde 4,10 gram ağırlığında kimyasala bulanmış tütün, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu içmek için kullanılan payp adı verilen cam malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ile yakalanan şahıslar ilgili birime teslim edildi.