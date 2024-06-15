Keşan'da 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı karne töreni dün Rasim Ergene İlkokulu’nda gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da öğrenciler karnelerine kavuştu. Dün gerçekleştirilen karne töreninde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, geçmiş dönem Keşan Belediye Meclis Üyesi Sema Sevinç Kılıç ve İGFA Edirrne Temsilcisi Erdoğan Demir de Rasim Ergene İlkokulu’nda iki 1.sınıf öğrencilerine karnelerini vererek öğrencileri sevindirdi ve tebrik etti.

Yılmaz, Özcan, Saz, Kılınç, İnan, Vural , Kılıç ve Demir öğrencilere iyi tatiller diledi.

Protokol daha sonra okul bahçesindeki öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keşan’da 2023 -2024 eğitim öğretim yılında resmi ve özel 72 eğitim kurumda 13.598 öğrenci karne aldı.

Editöre Not: Temsilcimiz Erdoğan Demir in karne verdiği fotoğrafı mutlaka kullanalım