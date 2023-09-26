Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, Keşan Pazaryeri'nde oda üyelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, dört mevsim ekmek parasının peşinden koşan, emeğinin alın terinin mücadelesini veren, oda üyelerinden pazarcı esnaflarını, yönetim kurulu üyelerinden Aşkın Pınar, Faruk Nafiz Kılıç, Cihat Demirkiran ve Nedim Yaman ile birlikte ziyaret etti.

Ahilik Haftası dolayısıyla uzun yıllar mesleği sürdüren duayenleri de ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduklarını ifade eden Çakır, "Bu ziyaretlerimizde birçok sorunlarımızın olduğunu gözlemledik. Mesleğini deden toruna devam edenler, sıkıntılı günler yaşayıp işlerinde mutsuz olanlarda vardı. Başka işimiz olmadığı için bu işi mecburen yapıyoruz diyenlerde vardı. Sorunların en başını kamera sistemi almış, üyelerimiz pazarda artan kapkaçlardan çok rahatsız, mutlaka sistemin olmasını talep ediyorlar. Zabıta denetiminin artırılmasını istiyorlar, pazar bitene kadar ayrılmamasını talep ediyorlar. Vergisiz, kayıt dışı çalışanlarla mücadele edilmesini istiyorlar. Lavabo ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerin temiz ve kullanışlı olmasını istiyorlar. Semt pazarlarında da lavabo ihtiyaçlarını giderecek çözüm arıyorlar. Semt pazarlarında sokakların darlığına birde başıboş bırakılan araçlar, pazar esnafımıza zorluk yaşatıyorlar. Semt pazarları mahallerin kalpleridir. Halkımız rahat alış veriş yapma ihtiyacı ister. Bunun yerid e güler yüzü sevgi ve saygı ile mücadele ile esnafımızdır. Zincir marketlerle her sokak başında pazarcı esnafımızda mücadele ediyor, nereye kadar" diye konuştu.

Çakır, Keşan halkına da seslenerek ucuz taze ürünün yalnız esnaflarda olduğunu ve esnaflara karşı duyarlı olunmasını da istedi.

"Esnafımıza sahip çıkalım koruyalım" çağrısında da bulunan Çakır, "Acilen çözülmesi gereken sorunumuz tabi ki Cumartesi pazarının, Pazar yerimizin üzerinin ne zaman kapanacağı sorusunun hâlâ cevabını alamamış olmaları üyelerimizi çok üzüyor. Esnaflarımızın çoğunluğu buradan başka yere taşınmaya sıcak bakmıyor. Bizler pazarlarda kiracıyız, Mal sahibimiz belediyemizdir. Bizlerin daha rahat ve güvenli, tezgâhlarımızın üzerlerinin yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunacağının geleceği günlerin yakın olmasını istiyorlar. Bu konuda Belediyemize güvenleri tamdır. Zaten ekonomik şartları mücadeleler, olağan hale geldi SGK primleri, akaryakıta gelen zamlarla mücadele, bankaların esnafımıza kredi kullanmada çıkardıkları zorluklar hiç bitmiyor, birde bitmeyen ne olacak bu pazarcı esnaflarımızın sorunları? Sabahın karanlığında başlayan, akşamın karanlığına kadar süren, kışın soğuğuyla, yazın sıcaklığınla, üzerlerine yağan yağmurla ıslanan, kendinden önce tezgâhındaki malını koruyan, emeğinle ekmek mücadelesi veren esnafımızı koruyalım. Onlar nemi istiyor, işlerinde biraz huzur, hakettikleri sevgi ve saygıyı görmek istiyorlar. Değerli arkadaşlarımızın ziyaretimizde bizlere gösterdikleri ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Birlikteyiz, güçlüyüz, odamızı birlikte yönetiyoruz. Tüm esnaflarımıza, hayırlı bereketli, bol kazançlı günler diliyoruz" diye konuştu.