DİSK Genel İş Sendikası’na bağlı Keşan Belediyesi Personel Şirketi İşyeri Temsilciliği üyeleri işyeri temsilcilik seçimlerini gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde belediyenin Personel Şirketi'nde yapılan temsilcilik seçiminde Cihan Gelgeç yeni dönem başkanı oldu.



Seçimlerde İsmail Karataş başkanlığındaki kırmızı liste ile Cihan Gelgeç başkanlığından beyaz liste yarıştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduğu kongreye ayrıca DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen de katıldı.

Toplam 315 oyun kullanıldığı seçimlerde Beyaz Liste 233 oy alarak seçimin kazananı olurken, kırmızı liste 62 oyda kaldı. Kullanılan oylardan 1 oy boş ve 2 oy ise geçersiz çıktı.

Cihan Gelgeç başkanlığındaki yeni dönem yönetiminde, Soner Demirdöven, Hasan Yavaş yer alırken, Ezgi Açık ve Murat Kara Disiplin Kurulu'na seçildi.

Temsilciliklte Hasar Tespit'te; Fehim Güloğlu, Yıldıray Taşkıran; İzin Kurulu'na ise Murat Keskin ve Tolga Avcu seçildi.