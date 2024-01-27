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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 25 Ocak 2024 günü gerçekleştirilen çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Keşan Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçenin yerleşime uzak yerlerinde bulunan sokak hayvanlarına mama ve yem dağıttı.

Besleme çalışmasına ilişkin açıklama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro yetkilileri , "Kış aylarında sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanabiliyor. Biz de bu kapsamda, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla besleme çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz ve öğrencilerimizle birlikte, hayvanlarımızın yiyecek bulmakta güçlük çekebileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktık. Bu çalışmayla, sokak hayvanlarının kış aylarını daha rahat geçirmelerine yardımcı olmayı amaçladık" dedi.