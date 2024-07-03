Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bu olaylarda iki kişi gözaltına alındı.

ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 20.50’de Yeni Mescit Mahallesi, Davul Sokak’ta motosikletli polis timleri tarafından yapılan kontroller sırasında E.D. isimli şahsın görevlileri görünce yol kenarına bir şeyler attığı fark edildi. Yapılan araştırmada 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet dolu kartuş ele geçirildi.

E.D. ve ele geçirilen silah ve kartuşlar ilgili birime teslim edildi.

28 Haziran 2024 tarihinde saat: 20.00’de Yeni Mescit Mahallesi, Zati Yörüker Caddesi üzerinde

durumundan şüphelenilen 22 A.. 8.. plaka sayılı araçta yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü T.Y. ve ele geçirilen silah ve fişekler ilgili birime teslim edildi.