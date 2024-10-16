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Cenazeye Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ile il genel meclisi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

3,3 milyon konut sıfır atık uyumlu inşa edildi

3,3 milyon konut sıfır atık uyumlu inşa edildi

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Çayır’ın cenazesi düzenlenen askeri tören sonrasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Edirne'de Keşan FM yayın sorumlusu Buket Çayı’ın eşi Ramazan Çayır vefat etti Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Büyük Cami Mahallesi halkından, Keşan FM Yayın Sorumlu Buket Birsen Çayır’ın eşi, Keşan Özel Batı Eğitim Koleji öğretmenlerinden Emine Ceren Yılmaz’ın babası, CHP Edirne İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Güneş Yılmaz’ın kayınpederi olan emekli astsubay Ramazan Çayır, 63 yaşında hayatını kaybetti.

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