Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Sokak’taki iki ayrı adreste ruhsatsız silah ve kartuş ele geçirdi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki ayrı adreste yapılan operasyonda 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı iki şüpheli yakalandı.

A.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 adet dolu kartuş ile A.Ç adlı başka kişini ikametinde de 1 adet kahverengi çifte tüfek ve 1 adet dolu kartuş bulundu.

Her iki şüpheli hakkında, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler, detaylı inceleme ve soruşturma için ilgili birimlere teslim edilirken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güvenlik açısında suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceğinin mesajını verdi.