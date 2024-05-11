Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Fehmi Kubilay Caddesi'nde yaptıkları kontrolde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Perşembe günü gece saatlerinde durumundan şüphelenilen E.C. isimli şahsın bir araca bindiği görüldü. Araç durdurularak kontrol edildi ve arka kısmında paspas üzerinde 1 adet tabanca ele geçirildi.

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Tabanca ve tabancayla birlikte bulunan 12 adet fişeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tabanca ve fişekler muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanıldı.