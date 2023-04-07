Edirne'de Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Hüseyin Çakmak, esnafın acil çözüm bekleyen sorunlarını sıraladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, yaklaşan seçimler öncesinde emekli esnafın sorunlarına dikkat çekti.
Seçimlerin kaderinin emeklinin oylarında olduğunu belirten Çakmak, "Sorunları çözmek partilerden oylar emeklilerden" mesajı verdi.
Çakmak yazılı açıklamada, 25-30 yıl esnaflık yapan, onlarca işçi çalıştıran, istihdam sağlayan, devlete vergisini ödeyen, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödeyen, evini geçindiren, çocuklarını okutan esnafların yeni seçimlerde sorunlarına çare olmak için söz veren siyasilere oylarını vereceklerini belirtti.
ESNAFIMIZIN ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI!
Çakmak, emekli esnafın acil çözüm bekleyen sorunlarını şöyle sıraladı:
- - Esnaf emeklileri de SSK emeklisi ile aynı prim gününden emekli olmalıdır. Esnaf, 9000 - SSK'lılar 7200 günde emekli oluyor.
- - Esnaf emeklilerinin emekli maaşları en az asgari ücret olmalıdır.
- - Bağ-Kur ve SSK primleri çok yüksek olup, yarısını devletimiz ödemelidir.
- - Esnafımıza dini bayramlarda ve yılbaşında bir asgari ücret ikramiye verilmelidir.
- - Bankalarda yapılan sözleşme ve promosyondan esnaf emeklileri de aynı seviyede yararlanmalıdır.
- - Tüm emeklilerimizin sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır.