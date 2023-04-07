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Çakmak, emekli esnafın acil çözüm bekleyen sorunlarını şöyle sıraladı:

Çakmak yazılı açıklamada, 25-30 yıl esnaflık yapan, onlarca işçi çalıştıran, istihdam sağlayan, devlete vergisini ödeyen, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödeyen, evini geçindiren, çocuklarını okutan esnafların yeni seçimlerde sorunlarına çare olmak için söz veren siyasilere oylarını vereceklerini belirtti.

Seçimlerin kaderinin emeklinin oylarında olduğunu belirten Çakmak, "Sorunları çözmek partilerden oylar emeklilerden" mesajı verdi.

Edirne'de Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Hüseyin Çakmak, esnafın acil çözüm bekleyen sorunlarını sıraladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, yaklaşan seçimler öncesinde emekli esnafın sorunlarına dikkat çekti.

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