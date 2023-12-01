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Şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında, 14 adet Galara hap olarak tabir edilen sentetik ecza ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 14 adet Galara hap olarak tabir edilen sentetik ecza ele geçirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken, durumundan şüphelendikleri A.K.D. isimli şahsı durdurdu.

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