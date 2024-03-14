8 Mart 2024 günü Keşan'da, pompalı tüfekle havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, Keşan'ın Ispat Cami Mahallesi'nde bulunan Umurbey Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A. isimli şahıs, arkadaşları A. ve H.'nin kendisini arayıp sokakta birkaç kişi tarafından sıkıştırıldıklarını söylemesi üzerine pompalı tüfekle olay yerine gitti. A., havaya 3 el ateş açtıktan sonra A. ve D. olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal etti ve A. ve D.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. A. ve D.'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet sustalı ele geçirildi. Sokak üzerinde ise pompalı tüfek atılmış bir vaziyette bulundu.

A., A., H., A.A. ve D.T. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.