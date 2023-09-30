Edirne Keşan'da trafik ve araç güvenliği konulu broşür dağıtıldıErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Malkara yolu Mercan Traktör önünde kurulan uygulama noktasında trafik ve araç güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı ve araç ayna kokusu hediyesi gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında durdurulan araçların şoför ve yolcularına "Trafik ve Araç Güvenliği" temalı el broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, trafik kurallarına uymanın önemi, araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve trafikte karşılaşılabilecek tehlikeler gibi konulara yer verildi.

Ayrıca, sürücülere Müdürlük tarafından hazırlatılan araç ayna kokuları hediye edildi.