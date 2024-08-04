Edirne'de Keşan Belediyesi organizasyonu ile 12-17 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek satranç turnuvası için kayıtlar başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi XIX. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın kayıtlarının başladığını duyurdu.

Türkiye satranç tarihinde önemli bir yere sahip olan Keşan Belediyesi XIX. Uluslararası Açık Satranç Turnuva Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Turnuvaya çeşitli ülkelerden ünvanlı sporcular ve çeşitli şehirlerden sporcuların katılım sağlaması bekleniyor.

9 tur oynanacak turnuva 17 Ağustos 2024 günü son tur ve ödül töreninin ardından sona erecek olup, turnuvada toplam 250 bin lira ödül dağıtılacak.