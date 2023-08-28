Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece 00.00-02.00 saatleri arasında ilçe genelinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarında denetim yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde toplam 10 işyeri kontrol edilirken, işyerlerinin ruhsat ve izinleriyle ilgili yapılan kontrollerde de 180 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde, bir iş yerinde sorumlu müdürün iş yerinde olmadığı tespit edildi.

Bu iş yeri hakkında tutanak tanzim edilirken, uygulama kapsamında başkaca bir olumsuzluk yaşanmadı.

Emniyet ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarının genel güvenlik ve asayiş açısından önemli olduğunu belirterek, iş yeri sahiplerini ve çalışanları kanunlara uymaya davet etti.