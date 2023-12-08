Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerinde durdukları bir şahsın üzerinden 2 gram tütüne karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Manav sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri A.A. isimli şahsı durdurdu.

Keşan sendikalı işçilerden 'vergi adaleti' çağrısı Keşan sendikalı işçilerden 'vergi adaleti' çağrısı

Şahsın kaba üst aramasında, 1 adet peçeteye sarılı halde daralı ağırlığı 2.06 gram tütüne karıştırılmış kimyasal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.