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Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Şahsın kaba üst aramasında, 1 adet peçeteye sarılı halde daralı ağırlığı 2.06 gram tütüne karıştırılmış kimyasal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerinde durdukları bir şahsın üzerinden 2 gram tütüne karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Manav sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri A.A. isimli şahsı durdurdu.

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