Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyon 3 şüpheli gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Düzenlenen operasyonlarda toplam 3 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

İlk operasyon Aşağı Zaferiyye Mahallesi Akasya Sokak'ta gerçekleşti. Görevli polisler tarafından durdurulan şüpheli S.G.'nin yapılan üst aramasında 1,83 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bitki parçacıkları ele geçirildi. S.G. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyon Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli M.C.D.'nin yapılan üst aramasında kağıda sarılı halde metamfetamin ele geçirildi. M.C.D. hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Son operasyon ise Yenimescit Mahallesi Ay Işığı Sokak'ta görevli polisler tarafından gerçekleştirilen.Durdurulan şüpheli O.B.'nin yapılan üst aramasında 0.91 gram kimyasal madde emdirilmiş tütün maddesi ele geçirildi. O.B. hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.