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Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, pazartesi iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.EDİRNE (İGFA) - Pazartesi günü Yeni Mescit Mahallesi Pırnar Sokak'ta K.Y. isimli şüphelinin beyanı alınırken, hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Veya Bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı.

İKİNCİ OPERASYON

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat 2024 günü saat 17:45 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri E.İ. isimli şahsı durdurdu.

Yapılan kaba üst aramasında 2 adet beyaz peçeteye sarılı halde 6.42 gram daralı ağırlığında kimyasala bulanmış tütün ve 1 adet alüminyum folyo içerisinde 0.73 gram daralı ağırlığında metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. E.İ. hakkında adli tahkikat başlatıldı.