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Yapılan uygulamalarda 3 şahıs üzerinden toplamda 4.25 gram metamfetamin ve 1.24 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, kumar ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 12 kahvehanede ve 1 lokalde denetleme yapıldı. 127 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı bahis, kumar ve uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı bahis, kumar ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

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