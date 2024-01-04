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Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheli iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Aramada; 2 gram eroin, 1 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 12 adet tabanca mermisi, 6 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı, Payp uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanmak için düzenek, 1 adet şırınga, 3 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve uyuşturucu köpek unsuru ile Keşan'da şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.

Kayseri Hacılar'a 5 yılda 1 milyar yatırım

Kayseri Hacılar'a 5 yılda 1 milyar yatırım

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