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22 Ağustos 2024 tarihinde ise Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi'nde yapılan bir başka operasyonda, E.A. isimli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca, dolu fişek, kimyasala bulanmış tütün ve metanfetamin maddesi bulundu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

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