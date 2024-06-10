Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri, 5-6 Haziran 2024 tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı!
Operasyonlarda 2,28 gram kimyasala bulanmış tütünün yanı sıra 3,82 gram kimyasala bulanmış tütün, 0,91 gram metamfetamin, 2 adet payp, 4,84 gram kimyasala bulanmış tütün, 0,30 gram metamfetamin, 8,98 gram metamfetamin, 1600 TL nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili N.K., A.Ü., Y.K., T.U. ve L.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.