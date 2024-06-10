Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili N.K., A.Ü., Y.K., T.U. ve L.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Dilovası’nda çöpe atılan ev eşyaları imha ediliyor

Dilovası’nda çöpe atılan ev eşyaları imha ediliyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.