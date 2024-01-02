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Ekipler, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu açıkladı.

Edirne'de Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde yeni yılın ilk saatlerinde de tedbirleri elden bırakmadı. Sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, durdurdukları şüpheli şahısları üzerlerinde uyuşturucu maddelerle yakaladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki devriyeleri sırasında farklı zamanlarda durumundan şüphelenilen durdurdukları M.Y ve Ç.K adlı şahsıların kaba üst yoklamasında; 6 adet mor renkte extasy tabir edilen uyuşturucu hap ile tablet halinde 10 adet Galara marka sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

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