Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik ile ilgili sorumluluk konusunda yaşanan karmaşa karşısında vatandaşlar, sorumlunun Keşan Belediyesi mi, Emniyet Müdürlüğü mü olduğunun sorusuna yanıt arıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik karmaşası yaşanıyor.

Keşan trafiğinden Keşan İlçe Trafik Müdürlüğü’nün mü, yoksa Keşan Belediyesi’nin mi sorumlu olduğu merak ediliyor.

Vatandaşlar, “Trafikten kim sorumlu?" sorusuna yanıt ararken, "Bakıyoruz ki Keşan merkezinde Zabıta adeta trafik polisliği yapıp trafiği idare ediyor, trafiğini düzenliyor. Zabıta kendi görevlerini unutup neden trafik polisliği yapmaya çalışıyor. Acaba kendilerine kurumları tarafından böyle bir görev mi verildi?” diye de yaşananlara isyan ediyor.