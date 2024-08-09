Ayçiçeği hasadının başlamasına az bir süre kala Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez Ziraat Odası Başkanlarının ayçiçeği taban fiyatları ile ilgili düşüncelerini aldık.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan, ayçiçeği taban fiyatı ile ilgili düşüncelerini gazetemize değerlendirdiler.

Başkanların konuyla ilgili düşünceleri şöyle;

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen: “Ayçiçeğinin girdi maliyetlerinin üzerinde bir fiyat verilmesi gerekmektedir. Ayçiçeğinin 2024’teki girdi maliyeti 21-22 TL arasında bulunmaktadır. Ayrıca Trakya’daki yaşanan kuraklık nedeniyle devletin kuraklık nedeniyle çiftçimize destek vermesi de gerekmektedir. Belirlenen bu girdi maliyetinin üzerinde bir fiyat verilmesini ve kuraklık desteği de verilmelidir.”

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı: “Trakya’da öncelikle ayçiçeği üreticisine kuraklık desteği verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 21-22 TL olan girdi maliyetinin üzerinde ve refah payı da verilerek bir taban fiyat olarak en az 25 TL olarak verilmesi gerektiğini bekliyoruz. Bu fiyat üreticimizi ne kadar mutlu edecek bunu da bilemiyorum?”

Ziraat Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan: “Ayçiçeği üreticimizin 2024 yılındaki girdi fiyatları 21-22 TL civarındadır. Bu yıl Trakya’da yaşanan kuraklık en fazla ayçiçeği üreticisine darbe vurmuştur. Üreticimiz, ayçiçeğinin taban fiyatı girdi maliyetinin üzerinde olan 25 TL ve kuraklık desteği de verilmesi beklentisi içerisindedir.”

Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan: “Trakya’da ayçiçeği üreticisi kuraklıktan en fazla zarar görmüştür. Devlet kuraklık anlamında Trakya ayçiçeği üreticisine destek vermek zorundadır. Çiftçi önümüzdeki yıllarda, tarım anlamında önümüzdeki yıllarda büyük zarar göreceğiz. Çiftçimiz artık üretemeyecek hale gelecektir. Verilen desteklerin de 1 yıl sonra çiftçimize ödenmesi bu desteğin bir anlamı kalmadığını gösteriyor. Ayçiçeği girdi maliyetleri 2024 yılında 21-22 TL’yi bulmaktadır. Ayçiçeği üreticimizin taban fiyat olarak beklentisi 25 TL ve kuraklık desteği verilmesidir. Verilecek bu desteğin de, ürününü teslim ettiği andan itibaren verilmesidir.”