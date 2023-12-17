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Edirne'nin Keşan ilçesindeki silahlı saldırıda saldırıyı gerçekleştirenlerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da meydana gelen bir silahlı saldırıda bir kişini yaşamını yitirmesi bir kişinin de yaralanması ile ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hatırlanacağı gibi dün saat 11.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi, Bulut Sokak’ta Saray Avluları Cami önünde meydana gelen silahlı olayda 2 kişi yaralanmış, yaralananlardan Y.U.hayatını kaybederken U.A. ise yaralanarak Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılan inceleme ile olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Ş.B. ve U.K. ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

U.K.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, Ş.B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.