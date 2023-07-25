Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğrencileri üniversite için Keşan’ı tercih etmeye davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, terciher konusunda gençlerine hayallerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, eşsiz tarihi, kültürü, doğası ve muhteşem denizinin yanısıra unutulmaz festivalleri ile Keşan'ın tam bir öğrenci şehri olduğunu belirtti.

"Trakya Üniversitesi’nin birikim ve kalitesini, keyifli ve huzurlu bir öğrencilik yaşamıyla birleştirmek, kültür ve sanata kolay erişebilmek için tercihlerinizde Keşan’ı yazmayı aman unutmayınız" diyerek üniversite adaylarına seslenen Başkan Helvacıoğlu, açık davetinde, "Keşan Belediyesi’nin yanısıra tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizin unutulmaz bir öğrencilik yaşamı geçirmeniz için çabalayacağımızı, sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı biliniz. Sizi misafirperver insanların şehri Keşan’a davet ediyor, yolların kesiştiği Keşan’da yollarımızın kesişmesini diliyoruz. Tercihlerinizde Keşan olsun, yolunuz açık olsun" dedi.