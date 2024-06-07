Edirne Keşan’da Hilal Çirozlar, Keşan’ı yeni bir sanat ile tanıştırmak için gerekli adımları atacağını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sin-Art Tablo, Dekoratif Duvar Sanatı ve her türlü iç ve dış dekorasyonu Keşan’a kazandıracak olan bu yeni oluşum ilk örneklerini vermeye başladı.

Kendisinin aslen Aydın’lı olduğunu belirten Hilal Çirozlar, 9 yıldan bu yana Keşan’da yaşadığını belirterek, çocukluğumdan bu yana her duvarı boyayan ve misafirliğe bile gitsem o evin dekorasyonunu yapan biri olduğunu anlattı.

Evde yaptığım tabloların ilgi görmesi dolayısıyla satarak, ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Çirozlar, "Bu işle ilgili araştırmalar yaparken pandemi sürecinden sonra bununla ilgili kursların olduğunu öğrendim. Ben de kendimi bu alanda geliştirmek için bu kurslara ve eğitimlere gitmeye karar verdim. İstanbul’da büyük sanatçılara ve birçok mekana hizmet veren La Bohem Saliha Doğan Akademisinde kurs aldım. Bu sefer tabloya değil duvarlara desen kabartma yapmayı öğrendim. İç mimarlık eğitimime devam ediyorum şuan. Ev duvarları ve tablolarla başlayıp, büyük AVM’lere çalışma konusunda bu şekilde eğitimleri de almaya devam ediyorum. Keşan’da dekoratif sıvanın da olmadığını gördüm, evine tadilat yapanlar genelde alçı sıva yapıyorlar. Burada küçük malayı bilmiyorlar. Benim çalıştığım küçük el malası ile istediğimiz şekilde dümdüz bir sıva yerine istediğiniz bir resim, istediğiniz bir desen, istediğiniz bir yazı her şeyi çalışabiliyorsunuz duvarlara. Burada da amacım Keşan’daki ustalara sadece ustalara değil evlere ustalara, hotellere, işyerlerine genellikle böyle apartmanların girişlerine falan dekoratif sıva çalışması yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Çirozlar, bu sanatı tanıtmak için önümüzdeki günlerde workshopların yanı sıra anne çocuk atölyeleri ve inşaat alanında yenilikçi çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.