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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri yaklaşırken mahalle muhtar adayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Keşan’ın 11 mahalle muhtarı 2024’te de aday.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Seçim Müdürlüğü’nden listeleri aldıktan sonra açıklama yapan Keşan Mahalle Muhtarları yeni seçim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlar adına konuşan Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, sandığın 31 Mart’ta tekrar önlerine konulacağını ve birey olarak ellerinde en büyük hazine olan kendi kendini yönetme hakkını kendi iradeleriyle kullanmayı nasip etmelerini diledi. Kalfalar, 31 Mart’ta yapılacak mahalle muhtarlığı seçimleri için kendisi de dahil olmak üzere; Yenimescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar, Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek, Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan, İstasyon Mahalle Muhtarı Levent Bağcı, Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Özcan, İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul, Yeni Mahalle Muhtarı Şenay Bayır, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen, İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca ve Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu’nun da seçimlerde yeniden muhtarlığa aday olduklarını açıkladı.

Kalfalar, köy ve mahallelerde yeniden aday olacak tüm adaylara da başarılar diledi.