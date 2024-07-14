Denizli’de 6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası’mna katılan Çağlar Uygun, madalyalarla Edirne'ye döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kendi imkanları ve Keşanlı esnafın maddi katkılarıyla Denizli’ye şampiyona için giden Çağlar Uygun, 4X400 branşında ve 4x100 branşında ayrı ayrı birinci olarak altın madalya, 400 metre branşında üçüncü olarak bronz madalya ve 3 bin metrede ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uygun, 4 madalya ile Keşan’a döndü.

Kendisine destek olan Keşanlı esnafa teşekkürlerini ileten Çağlar Uygun, “Madalyalarımı bana destek veren tüm Keşanlılara armağan ediyorum.” dedi.