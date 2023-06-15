Keşanspor’un eski antrenörü Fatih Anlar’ın çalıştırdığı Çanakkale 2.Amatör Lig B Grubu takımlarından Evreşespor şampiyon olarak Çanakkale 1.Amatör Lig’e yükseldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Oynadığı son lig maçında Ezine 22 Eylülspor’u 2-0 yenerek ligi 21 puanla şampiyon olan Evreşespor 1.Amatör Lig’e yükseldi.

Anlar’ın çalıştırdığı Evreşespor’da 8 Keşanlı futbolcu ile Masör Serbülent Dalkıran da görev yapıyor.

Evreşespor’un başarısında büyük pay sahibi olan Keşanlı futbolcular ise şöyle:

Remzi Mutlu, Cemre Gülgün, Soner Çırak, Serdar Sinali, Bülent Demirkıran, Mutlu Çağlar, İbrahim Karasu, İzzetcan Balkan