Motosiklet gönüllülerinin her yıl Büyük Taarruzu yaşatmak adına yaptıkları "Süvarinin İzinde" sürüşü bu yıl da 26 Ağustos tarihinde Afyon Kocatepe'den başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu yıl Keşan Motosiklet Kulübü’nü Bülent Topçuoğlu temsil etti. Büyük Taarruz’un 101. yılında Kocatepe'de toplanan yaklaşık 500 motosiklet tutkunu, dev Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra bu günlerimizi bize bahşetmek adına canlarını veren, kanlarını döken tüm şehit ve gazilerimize minnet duyguları ile 5. Süvari

Kolordusunun izinden sürüş başladı. Kocatepe'den başlayan sürüş, Tınaztepe, Çiğiltepe ve ele geçirilemez olarak nitelendirilen ama bir gecede Türk kuvvetlerinin ele geçirdiği Ahır dağından devam edilerek Sinanpaşa ovasına inildi. İkinci gün de savaşın geçtiği 14 noktaya uğrayıp anıt ve şehitlikleri ziyaret eden motosikletliler, sürüşü akşamüzeri Dumlupınar'da sonlandırdı.

Keşan Motosiklet Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Bu anlamlı organizasyonu hazırlayan Süvarinin İzinden grubuna, etkinlik koordinatörü Yavuz Kuru'ya ve kulübümüzü temsil eden Bülent Topçuoğlu'na teşekkür eder, bize bu günleri bahşeden başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm kahraman gazi ve şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla yad ederiz” denildi.