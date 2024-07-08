Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimcisi Aybüke Göl’ün Lavanta Bahçesi’ne ziyaret gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -TOBB Edirne KGK Başkan Yardımcısı Emine Günay, TOBB Edirne KGK Üyeleri Eylem Ezerçe, İlknur Yılmaz, Selda Balçık, Gözde Gökçen Karaman ve Oda Sicil Sorumlumuz Burcu Avcu ile birlikte Kadın Girişimci Aybüke Göl’ü lavanta bahçesini ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, “Kadın Girişimci arkadaşımız Aybüke Göl’ün hazırlamış olduğu Lavanta Bahçesi’ni yerinde inceleyerek, hayırlı sezonlar diledik. Bizleri ağırlayan Kadın Girişimcimiz Aybüke Göl’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.”denildi.