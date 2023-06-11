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30 yaşındaki Yılmaz'ın Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası'ın eski ambulans sürücüsü Kemal Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kazanın nasıl meydana geldiği soruşturulurken, Yılmaz'ın bu yolu sürekli gidip geldiği ve yolu iyi bildiği de öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Yılmaz kamyonuna yükleme yaptıktan sonra Keşan'a doğru yola çıktı.

Keşanlı kamyon şoförü Fethiye'de geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hali'ndeki esnafa sebze almak üzere Antalya'ya giden bir kamyon sürücüsü Keşan'a dönerken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

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