İstanbul'da yapılan, Tüm Yaş Grupları Özel Kulüplerarası Açık Siklet Karate Şampiyonası'na katılan Keşanlı Önder Can Spor Kulübü karatecileri pek çok şampiyonluk ve başarı ile gururlandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı sporcular müsabakada 10 birincilik, 11 ikincilik, 30 üçüncülük elde ettiler.



Kulüp Genel Sekreteri ve Karate Antrenörü Hamdi Çevik konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ilk defa 51 sporcu ile katıldıkları bir turnuva olduğunu belirterek, "Turnuva yeri, organizasyon çok iyiydi. Hem sporcularımız hem velilerimiz çok memnun olarak döndüler. Amacımız yeni sporcularımıza il dışında maç yaptırmak, tecrübeli sporcularımızın da tecrübelerini daha da artırmaktı. Bu turnuva ile ilgili kulüp olarak amacımıza ulaştık. Bundan sonra daha da çok sayı ile turnuvalara katılmak, başarılı sporcu sayımızı artırmak temel hedefimiz olacaktır" diye konuştu.