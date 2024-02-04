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Edirne'de Keşanlı 11 mahalle muhtarları basınla kahvaltıda buluştu adaylıklarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın 11 mahalle muhtarı kahvaltılı basın toplantısıyla 31 Mart seçimlerinde tüm muhtarların yeniden aday olacağın açıkladı.

Binbay Cennettepe’de düzenlenen kahvaltıya Aşağı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özcan, Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen, İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul, İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu, Yeni Mahalle Muhtarı Şenay Bayır, Yenimescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar ile Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek ve basın mensupları katıldı.

İstasyon Mahalle Muhtarı Levent Bağcı rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

11 Mahalle Muhtarı adına açıklamayı yapan Kalfalar, şu anda göreve olan 11 mahalle muhtarının 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde de yeniden aday olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Basın ülkenin önde gelen en büyük güçlerinden bir tanesi: Cumhuriyetimizin 100.yılı sebebiyle yerel yönetimlerde tekrar seçime gidilecek. 11 mahalle muhtarı arkadaşlarımızla bugüne kadar hep beraber el ele, gönül gönüle, sırt sırta verdik, Keşan’ımıza hizmeti şiar edindik kendimize. Devlet ile vatandaşın arasına köprü olan muhtarlar olarak kapımız her zaman açık şekilde vatandaşımıza hizmet ettiğimize inanıyoruz bütün arkadaşlarımızla. Hepimize bu seçimler hayırlı olsun, vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Nice 100 yıllar diyoruz tekrar. Demokrasinin işlemesi açısından sandık hep konsun. Ama yanlış ama doğru, sandıklar kondukça yanlışlar da düzelecek doğruları bulacak insanımız. Allahın izniyle hep beraber hepimize başarılar diliyorum. 11 mahalle muhtarı olarak da 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yine adayız. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Başarılar diliyorum”