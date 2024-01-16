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Dereceye giren Kaanspor yüzücüleri şöyle;

Antrenör Eray Erel yönetiminde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Yalova’ da düzenlenen, Türkiye genelinde 10 spor kulübünün katıldığı Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları’ na katılan Keşan Kaan Spor Kulübü sporcuları 6 birincilik, 6 ikincilik, 10 üçüncülük ve 2 dördüncülük kazandı.

Edirne Keşan'da Kaanspor Kulübü yüzücüleri Yalova’daki katıldıkları yarışmadan toplam 25 madalya ile döndü. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaan Spor Kulübü yüzücüleri Yalova’da düzenlenen yarışmada büyük başarı gösterdi.

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