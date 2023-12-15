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Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23-24 Aralık Pazar günü yapılacak Açık Öğretim Kurumları 2023/2024 1.Dönem Sınavları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz imzası ile yayınlanan AÖK hakkındaki açıklamada sınava ilişkin şu uyarılarda bulunuldu.

“23/12/2023 Cumartesi günü 1.oturum-10.00-11.40, 2.oturum 14.00- 15.40; 24/12/2023 Pazar günü 3.oturum 10.00-11.40 saatleri arasında İlçemiz Ahmet Yenice Ortaokulu Müdürlüğü'nde Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 1. Dönem Sınavları ya pılacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınava girecek adaylar Sınav ve oturum saatlerinden yarım saat önce sınava girecekleri sınav merkezlerinde hazır bulunacaklardır.

Sınava gelirken yanlarında Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaklardır. Kimlik Belgeleri (nüfus cüzdanı, pasaport ve süriicü belgesi) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Adayların Sınava gelirken yanlarında ve üzerlerinde kesinlikle sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat bulundurmamalarını; Adayların gürültü kirliliğinden uzak, sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girmelerinin sağlanabilmesi için sınavın yapılacağı okul çevresinde sessizliğin sağlanması, araç sahiplerinin mümkün olduğu kadar okul çevresinde araçlarını park etmemeleri, sınav merkezinin önünde uzun süreli bekleme yapmamaları ve kornalarını sınav saatleri süresince mümkün olduğunca kullanmamaları, sınav yapılacak okulun önünde- yüksek ses müzikle araçlarını kullanmamaları, seyyar satıcıların da sınav yapılacak okulun çevresinde ve okul bahçesinin içinde bulunmamaları, sınavda görevli memurların uyarı ve ikazlarına uygun hareket etmeleri hususlarında tüm Keşan halkından gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.”