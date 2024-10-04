Edirne'de 6 Ekim Pazar günü başlayacak Bölgesel Amatör Lig 9.grubunda deplasmanda Kapaklıspor ile karşılaşacak olan Keşanspor, transferlere devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor, Alper Semerci, Gökhan Ayaş, Gürkan Er, Mert Yalçın, Sıraç Çakır ve Umut Çakar’ı renklerine bağladı.

Alper Semerci’nin; Seyrantepe Of spor, DikilitaşSpor, Rams Başakşehir FK, Galatasaray AŞ, MKE Ankaragücü, Manisa 1965 SK ve Marmaris Gençlik SK ‘da, Mert Yalçın’ın ise; Serdivan Spor, Sakarya Spor, Karadeniz Ereğli Spor ve Eskişehir Yunus Emre Belediye Spor’da forma giyen tecrübeli futbocular olduğu açıklandı.