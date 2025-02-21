Edirne Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda mücadele eden Keşanspor'da, antrenör İsmet Çelen görevden affını isteyerek Keşanspor'la yollarını ayırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Antrenör İsmet Çelen, Gebzespor karşılaşması sonrası Keşansporlu yöneticiler ile görüşerek, takıma yeterli katkıyı sağlayamadığı için görevinden affını istedi.

KENDİ İSTEĞİ İLE GÖREVDEN AYRILDI

Keşanspor Kulübü yöneticilerinin sizinle göreve devam etmek istiyoruz demelerine rağmen, takımın önünü açmak ve taze bir kan gelmesi için kendi isteği ile görevden ayrıldığını açıklayan antrenör İsmet Çelen, Keşan’da görev yaptığı süre içerisinde, Keşanspor Yönetim Kurulu’na ve cefakar, fedekar Keşanspor taraftarına teşekkür ederek, Keşanaspor’un ligde kalmasını diledi.