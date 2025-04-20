BAL 9.grupta mücadele eden Keşanspor, deplasmanda oynadığı Çayırovaspor’a 3-2 mağlup olurken Sapancaspor’un da Tekirdağspor’u 2-0 yenmesiyle matematiksel olarak BAL’dan düştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Bölgesel Amatör Lig'deki karşılaşmanın 18.dakikasında gelişen Keşanspor atağında Mehmet attığı golle Keşanspor’ú 1-0 öne geçirerek takımı umutlandırdı.

39. dakikada gelişen Çayırovaspor atağında Alperen’in attığı golle durum 1-1 oldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Çayırovaspor’un 83.dakikada geliştirdiği atakta Salih attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın 90. Dakikasında gelişen Keşanspor atağında Baran attığı golle durumu 2-2’ye getirdi.

90 + 1 dakikada Ümit takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Uzatma dakikalarının geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Keşanspor sahadan 3-2 mağlup ayrılarak BAL’dan düştü.

15. sırada bulunan Sapancaspor rakibi Tekirdağspor’u 2-0 yenerek puanını 24’e çıkarmasına rağmen il statüsünden ligden düştü.

Edirne Süper Amatör Ligi 2.sırada bitiren Uzunköprüspor’da Keşanspor’un ligden düşmesiyle BAL’a çıktı.

Bu arada 3.Lig 4.grupta mücadele eden Edirnespor, kendi sahasında oynadığı Mardin 1969 Spor maçınıda 5-2 kaybederek ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı. Edirnespor’un ligden düşmesi halinde Bölgesel Amatör Lig’de takım kontenjan sayısı 3 takıma çıkacak.

Edirnespor, Edirne Genç Aslanlar ve Uzunköprüspor’da BAL’da mücadele edecek.

Önümüzdeki sezon sonunda Edirne’den il statüsüne göre iki takım ligden düşecek.