6 Ekim tarihinde başlayacak Bölgesel Amatör Lig maçları öncesi geçtiğimiz Cumartesi günü Bozcaadaspor ile bir hazırlık maçı oynayan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale Süper Amatör Ligi takımı olan Bozcaadaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Umut’un attığı 2 golle 2-0 önde kapayan Keşanspor, maçın ikinci yarısında Bozcaadaspor’un attığı iki gole engel olamadı.

Keşanspor’un ikinci yarıda Alper’in attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

KAPAKLISPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR

6 Ekim Pazar günü ligin ilk maçını deplasmanda Kapaklıspor ile opynayacak olan Keşanspor, bu maçın hazırlıklarına Antrenör Cihan Yeşilırmak nezaretinde çalışmalara Keşan Atatürk Stadı’nda başlayacak.