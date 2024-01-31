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Bölgesel Amatör Lig 2 Grupta mücadele eden ve ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Babaeskispor’u 4-0 yenen Keşanspor, bu hafta kendi sahasında oynayacağı Çorluspor 1947 maçının çalışmalarına dün başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cihan Yeşilırmak, Nevruz Kaldı ve Feyzullah Hardal nezaretinde çalışmalarına Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan Keşanspor, teknik ve kondüyon çalışması ile Çorluspor 1947 maçının hazırlıklarına başladı.

Futbolcuların antrenmanda Babaeskispor maçındaki galibiyet nedeniyle hırslı ve moralli oldukları öğrenildi.

Takımda sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Emre Aydın’ın bu maça yetiştirilebilmesi için tedavisinin devam ettiği ve iyileşmesi halinde Çorluspor 1947 maçında kadrodaki yerini alabileceği, iyileşemezse üçüncü hafta Kocaeli’de oynanacak Yuvacıkspor maçında formasın kavuşması bekleniyor.