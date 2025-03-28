Bölgesel Amatör Lig 9 Grubunda mücadele eden Keşanspor, dün kandi sahasında oynadığı Darıca Gençlerbirliği’ne 1-0 mağluıp oldu.Erdğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmayı Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı, yönetim kurulu üyeleri ile az sayıda taraftar izledi. Karşılaşmanın 7.dakikasında gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında sağ kanattan Aziz’in yaptığı ortada kale sahasında kafa vuruşunu yapan Yakup takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Darıca Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı soyunma odasına giden Keşansporlu futbolcular takımı tribüne çağırarak destek verdi.

İkinci yarıda rakibine oranla çok daha iyi oynayan Keşanspor, bulduğu pozisyonlarda faydalanamayınca Darıca Gençlerbirliği sahadan 1-0 galibiyet ve 3 puan ile ayrıldı.