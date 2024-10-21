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Bu golün hemen ardından Gebzespor geliştirdiği atakta Muhammed Enes Demir’in golü ile durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarıda Keşanspor 54. dakikada Muhammed Oğuzhan Ceylan’ın attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gebzespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Keşanspor geçtiğimiz Pazar günü oynadığı karşılaşmada Gebzespor’a deplasmanda 3-1 yenilerek ligin 3.haftasında da puanla tanışamadı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Mehmet Kahraman, Veysal Batuhan Dursun, Hümeyra Seven’in yönettiği karşılaşmada Gebzespor, 28.dakikada Emirhan Özkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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