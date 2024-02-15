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BAL 2 Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu Kocaeli’de oynadığı Yuvacıkspor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Keşanspor, bu hafta kendi sahasında yine Kocaeli takımı olan ve grupta 29 puanlı Diliskelesispor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Grupta 23 puanla 9.sırada bulunan Keşanspor geçtiğimiz Salı gününden itibaren Cihan Yeşilırmak, Nevruz Kaldı ve Feyzullah Hardal nezaretinde Keşan Atatürk Stadı’nda bu maçın çalışmalarına başladı.

Kondüsyon ve taktik çalışmalar ile bu maça hazırlanan Keşanspor, bugün yapacağı çift kale maçla devam edecek.

Keşansporlu futbolcuların geçtiğimiz hafta Yuvacıkspor maçında alınan galibiyet ve 3 puan nedeniyle Dilsikelesispor maçına da moralli hazırlandıkları ve bu maçtan da galibiyetle ayrılmak için hırslı oldukları görülüyor.

Keşanspor’da çapraz yan bağlarında sakatlığı bulunan Emre Aydın’ın Diliskelesispor maçında da forma giyemeyeceği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Karşılaşma Pazar günü Keşan Atatürk Stadı’nda 14.00’te başlayacak.