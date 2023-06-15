2023/2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşanspor, yeni seozn için transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor dış transferde Başakşehir SK (U Ligi), Haliç SK (BAL ) ve Bayrampaşa Teknik SK (BAL) kariyeri olan kanat ve forvet Kutay Akar ile anlaştı.

Keşanspor yönetimi genç ve yetenekli oyuncuyu Keşanspor kadrosuna katmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, genç oyuncuya da hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kutay’da yeni sezonda Keşanspor formasını giymekten onur duyacağını belirterek, Keşanspor yönetim kuruluna teşekkür etti.