BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında oynadığı grubun güçlü takımlarından Feriköyspor karşısında galibiyeti kaçırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu iyeleri ile kalabalık bir taraftar grubu izledi.

Feriköyspor'dan da az sayıda olsa Keşan'a gelen bir taraftar grubu da takımlarına destek verdi.

Helvacıoğlu'nun tribünlerdeki taraftara "Biz gelmeden önce Keşanspor yoktu, Keşanspor'u biz var ettik" şeklindeki sözleri de tribündeki bazı seyirciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımında bir karşılıklı mücadelesine sahne olmasına rağmen her iki takımda ilk yarıda aradığı golü bulmayınca iki takımda soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda rakibine karşı daha baskılı bir oyun Keşanspor'un 57.dakikasında Ramazan Feriköyspor defansına yaptığı baskıyla Feriköyspor'lu Doğan'ın ayağından aldığı topu hemen yanındaki Eren'e pasını verdi, Eren tekrar Ramazan'ı gördü. Ramazan ceza sahası dışından şutunu attı ceza sahasın içinde Musa kolunu açtı ve top eline gelince hakem Emre Koçanalı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Keşanspor'un golcüsü Ramazan 14.golünü kaydederek takımını 1-0 öne geçirdi.

66. dakikada sağ kanatta Feriköyspor atağında Eser ve Sadullah anlaşmazlığından Feriköyspor bir taç atışı kazandı. Taç atışı ardından Keşanspor ceza sahasına sağdan giren Emir yerden düzgün bir vuruşla takımının golünü kaydederek durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımda gol atmaya muvaffak olamayınca 1'er puanla sahadan ayrıldı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Hakemler: Emre Koçanalı, Sadık Kaan Karakaya, Nurullah Bayram,

Keşanspor: Yusuf, Sadullah, Eser, Kerem (Eren), Semih, Mustafa (Emre Aydın), Çağrı,(Umut), Müslüm, Batuhan, Emre Aydın, Ramazan

Feriköyspor: Murat, Mustafa, Doğan (Görkem), Musa, Ömer, Yusuf, Mert (Emirhan), Berke, Burak (Güven), Emir, Selan (İsmail)

Goller: Dk.57 Ramazan (penaltıdan-Keşanspor), Dk. 66 Emir (Feriköyspor)